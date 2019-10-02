Гончарук зустрівся із “євробляхерами”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч Прем'єр-мінстра України Олексія Гончарука з автомобілістами, які зібралися на акцію “За доступне розмитнення” під стінами Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook спільноти “Авто Євро Сила”.
“Відбулася зустріч з Прем’єр-Міністром України Гончаруком Олексієм, маємо відповіді щодо законопроекту з доступного розмитнення”, - йдеться в повідомленні.
За словами автомобілістів, Гончарук бере під особистий контроль питання розмитнення і буде тою людино, яка пришвидшуватиме процес.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року.