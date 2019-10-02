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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Гончарук зустрівся із “євробляхерами”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч Прем'єр-мінстра України Олексія Гончарука з автомобілістами, які зібралися на акцію “За доступне розмитнення” під стінами Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook спільноти “Авто Євро Сила”.

Гончарук зустрівся із “євробляхерами”

“Відбулася зустріч з Прем’єр-Міністром України Гончаруком Олексієм, маємо відповіді щодо законопроекту з доступного розмитнення”, - йдеться в повідомленні.

За словами автомобілістів, Гончарук бере під особистий контроль питання розмитнення і буде тою людино, яка пришвидшуватиме процес.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року.

Українські Національні Новини

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