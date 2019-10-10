Гончарук обсудил с банкирами возможность кредитования малого и среднего бизнеса под залог земли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с руководителями ведущих банковских учреждений возможность кредитования малого и среднего бизнеса под залог земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Обсудили и поданный в Парламент законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Премьер-министр и представители банков согласились совместно работать над активным запуском программ кредитования малого и среднего бизнеса под залог земли. Банкиры подчеркнули необходимость обеспечения равнодоступности программ государственной поддержки кредитования аграриев для всех типов банков", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что стала известна зарплата Гончарука за первый месяц работы Премьером.