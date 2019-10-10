Гончарук обговорив з банкірами можливість кредитування малого та середнього бізнесу під заставу землі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з керівниками провідних банківських установ можливість кредитування малого та середнього бізнесу під заставу землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Обговорили і поданий у Парламент законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Прем'єр-міністр і представники банків погодилися спільно працювати над активним запуском програм кредитування малого та середнього бізнесу під заставу землі. Банкіри наголосили на необхідності забезпечення рівнодоступності програм державної підтримки кредитування аграріїв для всіх типів банків", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що стала відома зарплата Гончарука за перший місяць роботи Прем’єром.