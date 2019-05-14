Главу райсовета в Днепропетровской области уличили во взятке

Правоохранители установили, что председатель требовал и получил от директора предприятия неправомерную выгоду в общем размере 12 300 грн (10% от суммы договора). Взятка была назначена за влияние на главу одной из объединенных территориальных общин о подписании договора подряда и актов выполненных работ.

Сейчас коррупционера задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины. Военной прокуратурой Криворожского гарнизона в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения, проводится досудебное расследование.

Отметим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье чиновника военкомата поймали на взятке.