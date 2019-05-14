Голову райради на Дніпропетровщині викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Дніпропетровській області голову районної ради затримали "на гарячому" під час одержання хабара. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що голова вимагав та одержав від директора суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у загальному розмірі 12 300 грн (10% від суми договору). Хабар був призначений за вплив на голову однієї з об’єднаних територіальних громад щодо підписання договору підряду та актів виконаних робіт.
Наразі корупціонера затримано у порядку ст. 208 КПК України та його повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України. Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону до суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.
Зазначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Запоріжжі посадовця військомату піймали на хабарі.