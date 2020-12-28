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Главный инфекционист США: худшие времена COVID-19 еще впереди

Киев • УНН

 • 13835 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Председатель Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худший этап пандемии не позади, а впереди. Об этом пишет УНН со ссылкой его интервью CNN и "Голос Америки".

Главный инфекционист США: худшие времена COVID-19 еще впереди

По мнению Фаучи, новый всплеск распространения вируса в США может быть связан с периодом зимних праздников, который многие американцы проводят в кругу друзей и семьи.

"Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год", - сказал Энтони Фаучи. "С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе".

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Врач добавил, что несмотря на рекомендации врачей оставаться дома, людям сложно быть наедине в период праздников, поэтому он не ожидает, что это произойдет. Также Фаучи высказал свой прогноз относительно того, как после вакцинации у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу.

"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета - ред.) процент людей".

Ранее об угрозе новой вспышки вируса говорил новоизбранный президент США Джо Байден.

"Эксперты говорят, что дела ухудшатся, независимо от вакцины. Наш средний уровень смертности ежедневно - около 3 тысяч человек. Это значит, что мы потеряем еще десятки тысяч жизней в последующие месяцы, и вакцина не сможет этого остановить", - сказал Джо Байден.

Ранее Pew Research Center опубликовал исследование, согласно которому почти 40% американцев говорят, что они "точно" или "вероятно" не будут получать прививки от коронавируса. Чтобы выработать коллективный иммунитет, 70% населения должны получить вакцину или переболеть.

Напомним, ранее Фаучи предупреждал о возможном наложении волн коронавируса.

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