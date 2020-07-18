Глава Евросовета представил компромисс по антикризисному фонду ЕС

КИЕВ. 18 июля. УНН. Председатель Европейского совета Шарль Мишель представил компромиссное предложение, касающееся фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронивируса. Он выступил с соответствующим заявлением в субботу, 18 июля, после того, как участники саммита Евросоюза в Брюсселе во время переговоров, растянувшихся на 15 часов, не смогли прийти к консенсусу, передает УНН со ссылкой на DW.