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Глава Евросовета представил компромисс по антикризисному фонду ЕС

Глава Евросовета представил компромисс по антикризисному фонду ЕС

Киев  •  УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Председатель Европейского совета Шарль Мишель представил компромиссное предложение, касающееся фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронивируса. Он выступил с соответствующим заявлением в субботу, 18 июля, после того, как участники саммита Евросоюза в Брюсселе во время переговоров, растянувшихся на 15 часов, не смогли прийти к консенсусу, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава Евросовета, как указано, "вновь поддержал предложенный Еврокомиссией объем фонда - 750 млрд евро".

Тем не менее Мишель скорректировал его возможное наполнение. Так, 450 млрд евро от общей суммы должны быть выплачены в качестве грантов, которые государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюсселю. Остальные 300 млрд составят кредиты, пишет издание.

Ранее соответствующие суммы составляли 500 млрд и 250 млрд евро соответственно. Эта корректировка является уступкой так называемой "экономной четверке" в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, которые настаивали на том, что общая сумма должна состоять преимущественно из займов, отмечает издание.

На изменения положительно отреагировали в нидерландском дипломатическом сообществе, назвав их "серьезным шагом в правильном направлении". Тем не менее, "многие вопросы остаются" на повестке дня, и "достигнем ли мы цели, зависит от" динамики "в следующие 24 часа", указал один из дипломатов Нидерландов. Так, разногласия сохраняются по вопросам распределения средств и контроля за тратами.

Ранее Шарль Мишель отмечал, что объем бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы составит 1,074 трлн евро. Это на 13 млрд евро меньше, чем глава Евросовета предлагал до провального бюджетного саммита ЕС в феврале. Еврокомиссия в своем предложении, сделанном в конце мая, предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.

Чтобы преодолеть сопротивление стран-доноров, Мишель предлагает предоставить единовременные скидки на взносы в бюджет ЕС таким государствам, как Австрия, Германия, Дания, Нидерланды и Швеция. При этом никаких конкретных цифр глава Евросовета не назвал.

Напомним, лидеры государств ЕС не смогли договориться по бюджету в первый день саммита.

Вторая же пленарная сессия саммита ЕС сегодня была приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям, о чем сообщил в субботу пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс. "Глава Европейского совета завершил работу пленарной сессии саммита и перешел к двусторонним консультациям", - написал Лейтс в Twitter.

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