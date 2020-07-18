Голова Євроради представив компроміс з антикризового фонду ЄС

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель представив компромісну пропозицію, що стосується фонду відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу. Він виступив з відповідною заявою в суботу, 18 липня, після того, як учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі під час переговорів, що розтягнулися на 15 годин, не змогли прийти до консенсусу, передає УНН з посиланням на DW.

Очільник Євроради, як вказано, "знову підтримав запропонований Єврокомісією обсяг фонду - 750 млрд євро".

Проте Мішель скорегував його можливе наповнення. Так, 450 млрд євро від загальної суми повинні бути виплачені як гранти, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. Решта 300 млрд становитимуть кредити, пише виданняя.

Раніше відповідні суми становили 500 млрд і 250 млрд євро відповідно. Це коректування є поступкою так званій "економній четвірці" в складі Австрії, Нідерландів, Данії та Швеції, які наполягали на тому, що загальна сума повинна складатися переважно з позик, відзначає видання.

На зміни позитивно відреагували в нідерландському дипломатичному співтоваристві, назвавши їх "серйозним кроком в правильному напрямку". Проте, "багато питань залишаються" на порядку денному, і "чи досягнемо ми мети, залежить від" динаміки "в наступні 24 години", вказав один з дипломатів Нідерландів. Так, розбіжності зберігаються з питань розподілу коштів і контролю за витратами.

Раніше Шарль Мішель відзначав, що обсяг бюджету ЄС на період з 2021 по 2027 роки становитиме 1,074 трлн євро. Це на 13 млрд євро менше, ніж очільник Євроради пропонував до провального бюджетного саміту ЄС в лютому. Єврокомісія у своїй пропозиції, зробленій у кінці травня, передбачала обсяг бюджету в 1,1 трлн євро.

Щоб подолати опір країн-донорів, Мішель пропонує надати одноразові знижки на внески до бюджету ЄС таким державам, як Австрія, Німеччина, Данія, Нідерланди і Швеція. При цьому ніяких конкретних цифр очільник Євроради не назвав.

Нагадаємо, лідери держав ЄС не змогли домовитися щодо бюджету у перший день саміту.

При цьому друга пленарна сесія саміту ЄС сьогодні була призупинена, лідери перейшли до двосторонніх консультацій, про що повідомив в суботу прессекретар голови Європейської ради Баренд Лейтс. "Голова Європейської ради завершив роботу пленарної сесії саміту і перейшов до двосторонніх консультацій", - написав Лейтс в Twitter.

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