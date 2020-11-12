Глава Еврокомиссии узнала о болезни Зеленского: желает скорейшего выздоровления

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 231 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 26096 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 42720 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 66045 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 86632 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 94437 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100216 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114141 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115201 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126424 просмотра

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Глава Еврокомиссии узнала о болезни Зеленского: желает скорейшего выздоровления

Глава Еврокомиссии узнала о болезни Зеленского: желает скорейшего выздоровления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала Президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, скорейшего выздоровления. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Мои мысли с вами. Желаю вам скорейшего выздоровления", - написала политик в ответ на сообщение Зеленского о том, что у него подтвердили COVID-19.

Напомним, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Как сообщал УНН, в октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама отправилась на карантин после контакта с больным COVID-19, из-за чего пропустила саммит Украина-ЕС.

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