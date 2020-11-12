Голова Єврокомісії дізналася про хворобу Зеленського: бажає якнайшвидшого одужання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн побажала Президентові України Володимиру Зеленському, у якого виявили коронавірусну інфекцію, якнайшвидшого одужання. Про це вона написала в Twitter, передає УНН.
“Мої думки з вами. Бажаю вам якнайшвидшого одужання”, - написала політик у відповідь на повідомлення Зеленського про те, що у нього підтвердили COVID-19.
Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Окрім того, стало відомо, що у керівника ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.
Як повідомляв УНН, у жовтні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сама вирушила на карантин після контакту з хворим COVID-19, через що пропустила саміт Україна-ЄС.