Глава МИД Тувалу выступил на саммите COP26, стоя по колени в морской воде, чтобы привлечь внимание к климатическим изменениям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр иностранных дел Тувалу выступил на климатической конференции ООН в Глазго, стоя по колено в морской воде, чтобы показать, как его низменная островная страна Тихого океана находится на передовой климатических изменений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Изображение Саймона Кофе, который стоит в костюме и галстуке возле трибуны, установленной в море, с закатанными штанинами, широко распространялись в социальных сетях, привлекая внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.
Напомним
В субботу, 6 ноября, тысячи протестующих экоактивистов вышли на митинги в Глазго, где проходит климатический саммит COP26 с требованиями о более решительных глобальных действиях для борьбы с изменениями климата.