Глава МИД Тувалу выступил на саммите COP26, стоя по колени в морской воде, чтобы привлечь внимание к климатическим изменениям

Детали

Изображение Саймона Кофе, который стоит в костюме и галстуке возле трибуны, установленной в море, с закатанными штанинами, широко распространялись в социальных сетях, привлекая внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

Напомним

В субботу, 6 ноября, тысячи протестующих экоактивистов вышли на митинги в Глазго, где проходит климатический саммит COP26 с требованиями о более решительных глобальных действиях для борьбы с изменениями климата.