Голова МЗС Тувалу виступив на саміті COP26, стоячи по коліна в морській воді, аби привернути увагу до кліматичних змін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Тувалу виступив на кліматичній конференції ООН у Глазго, стоячи по коліна в морській воді, щоб показати, як його низинна острівна країна Тихого океану знаходиться на передовій кліматичних змін. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зображення Саймона Кофе, який стоїть у костюмі і краватці біля трибуни, встановленої в морі, із закатаними штанинами, широко розповсюджувалися в соціальних мережах, привертаючи увагу до боротьби Тувалу проти підвищення рівня океану.
Нагадаємо
У суботу, 6 листопада, тисячі протестуючих екоактивістів вийшли на мітинги в Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26 з вимогами про більш рішучі глобальні дії для боротьби зі змінами клімату.