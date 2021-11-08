Голова МЗС Тувалу виступив на саміті COP26, стоячи по коліна в морській воді, аби привернути увагу до кліматичних змін

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Зображення Саймона Кофе, який стоїть у костюмі і краватці біля трибуни, встановленої в морі, із закатаними штанинами, широко розповсюджувалися в соціальних мережах, привертаючи увагу до боротьби Тувалу проти підвищення рівня океану.

Нагадаємо

У суботу, 6 листопада, тисячі протестуючих екоактивістів вийшли на мітинги в Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26 з вимогами про більш рішучі глобальні дії для боротьби зі змінами клімату.