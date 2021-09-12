Председатель МОК приветствовал идею провести Олимпиаду в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствовал идею провести Олимпийские игры в Украине. Об этом Бах заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, цитирует Офис Главы государства, передает УНН.
Цитата
Отмечается, что Бах поздравил эту инициативу, “учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны”.
Детали
Добавляется, что президент МОК поздравил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта.
Напомним
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.