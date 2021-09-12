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Голова МОК привітав ідею провести Олімпіаду в Україні

Голова МОК привітав ідею провести Олімпіаду в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах привітав ідею провести Олімпійські ігри в Україні. Про це Бах заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, цитує Офіс Глави держави, передає УНН.

Цитата

Зазначається, що Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Деталі

Додається, що президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.

Нагадаємо

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою МОК можливість проведення Олімпіади в Україні.

Українські Національні Новини

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