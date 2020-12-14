Голосование в Коллегии выборщиков США: Байден опережает Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США сегодня началось голосование в Коллегии выборщиков, которые должны распредилить голоса, отданные за кандидатов в президенты в штатах, в настоящее время уже проголосовали 376 из 538 выборщиков. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Отмечается, что в настоящее время у кандидата в президенты от демократов Джо Байдена 202 голоса выборщиков, из ожидаемых 306 и необходимых 270 для победы на выборах. У действующего президента США Дональда Трампа — 174 голоса выборщиков из прогнозируемых 232.
Добавим, что из-за сложной системы кандидат становится президентом США не путем выигрыша большинства голосов избирателей, а через систему Избирательного колледжа, которая распределяет избирательные голоса для 50 штатов и округа Колумбия, в основном исходя из размера их населения.
Результаты голосования в Коллегии выборщиков на специальном совместном заседании официально подсчитает новый состав Конгресса 6 января 2021 года и утвердит результаты выборов. Новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.
Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.