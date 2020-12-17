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Гол украинского защитника помог чешскому клубу прервать безвыигрышную серию

Киев • УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Защитник Либерецкого “Слована” Тарас Качараба отметился голом в 12-м туре чемпионата Чехии против “Опавы”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Гол украинского защитника помог чешскому клубу прервать безвыигрышную серию

Наш земляк оформил решающий гол в матче на 39-й минуте — 2:0.

Для Тараса это уже третий гол в 15 играх этого сезона. Команда набрала 17 очков после 11 туров и занимает восьмое место. От лидирующей “Славии” отставание составляет 12 баллов.

Отметим также, за карьеру Качараба играл за “Говерлу” и “Зирку” с Кропивницкого. Является воспитанником УФК “Львов”, но в 16 лет перешел в “Шахтер”. За первую команду “горняков” он так и не сыграл.

Как сообщал УНН, украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы УЕФА.

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