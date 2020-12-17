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Гол українського оборонця допоміг чеському клубу перервати безвиграшну серію

Київ • УНН

 • 11041 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Захисник ліберецького “Слована” Тарас Качараба відзначився голом у 12-му турі чемпіонату Чехії проти “Опави”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Гол українського оборонця допоміг чеському клубу перервати безвиграшну серію

Наш земляк оформив вирішальний гол у матчі на 39-й хвилині — 2:0.

Для Тараса це вже третій гол у 15 іграх цього сезону. Команда набрала 17 очок після 11 турів і займає восьме місце. Від лідируючої “Славії” відставання становить 12 балів.

Зазначимо також, за кар’єру Качараба грав за “Говерлу” і “Зірку” з Кропивницького. Є вихованцем УФК “Львів”, але в 16 років перейшов у “Шахтар”. За першу команду “гірників” він так і не зіграв.

Як повідомляв УНН, український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи УЄФА.

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