Гол українського оборонця допоміг чеському клубу перервати безвиграшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Захисник ліберецького “Слована” Тарас Качараба відзначився голом у 12-му турі чемпіонату Чехії проти “Опави”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Наш земляк оформив вирішальний гол у матчі на 39-й хвилині — 2:0.
Для Тараса це вже третій гол у 15 іграх цього сезону. Команда набрала 17 очок після 11 турів і займає восьме місце. Від лідируючої “Славії” відставання становить 12 балів.
Зазначимо також, за кар’єру Качараба грав за “Говерлу” і “Зірку” з Кропивницького. Є вихованцем УФК “Львів”, але в 16 років перейшов у “Шахтар”. За першу команду “гірників” він так і не зіграв.
Як повідомляв УНН, український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи УЄФА.