Український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну минулого п’ятого туру Ліги Європи, передає УНН.
У числі 11-ти найкращих опинився і наш оборонець Тарас Качараба. Він забив переможний гол свого “Слована” у ворота “Гента” — 2:1.
Повний список символічної збірної набув такого вигляду: Борян (“Црвєна Звєзда”) — Монреаль (“Реал Сосьєдад”), Качараба (“Слован”), Пабло Марі (“Арсенал”), Ріса (“Мольде”) — Хеуге “Мілан”), Ейкрем (“Мольде”), Пепе (“Арсенал”), Піцци (“Бенфіка”) — Сіма (“Славія”), Галено (“Брага”).
Нагадаємо, “Мілан” обіграв “Селтік” та пробився до плей-офф Ліги Європи.