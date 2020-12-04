“Мілан” обіграв “Селтік” та пробився до плей-офф Ліги Європи

Старт гри виявився провальним для “россонері”. Вони пропустили двічі на 7 і 14 хвилинах. Авторами голів стали півзахисник із Австралії Рогіч та нападник із Франції Едуард.

Однак в середині тайму “Мілан” зусиллями Чалханоглу і Кастільєхо вирівняли становище — 2:2.

21-річний норвежець Хеуге вивів італійців вперед (50 хв), а Діас дозволив господарям святкувати виграш із результатом 4:2.

В іншій грі квартету Н “Лілль” завдав поразки “Спарті” із Праги — 2:1.

Варто відзначити, “Лілль” набрав 11 очок, “Мілан” — 10, і обидва клуби пробилися до наступного етапу.