“Мілан” обіграв “Селтік” та пробився до плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Італійський “Мілан” вийшов переможцем із результативної баталії групового етапу Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
Старт гри виявився провальним для “россонері”. Вони пропустили двічі на 7 і 14 хвилинах. Авторами голів стали півзахисник із Австралії Рогіч та нападник із Франції Едуард.
Однак в середині тайму “Мілан” зусиллями Чалханоглу і Кастільєхо вирівняли становище — 2:2.
21-річний норвежець Хеуге вивів італійців вперед (50 хв), а Діас дозволив господарям святкувати виграш із результатом 4:2.
В іншій грі квартету Н “Лілль” завдав поразки “Спарті” із Праги — 2:1.
Варто відзначити, “Лілль” набрав 11 очок, “Мілан” — 10, і обидва клуби пробилися до наступного етапу.