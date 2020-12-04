"Милан" обыграл "Селтик" и пробился в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Итальянский “Милан” вышел победителем из результативной баталии группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает УНН.
Старт игры оказался провальным для “россонери”. Они пропустили дважды на 7 и 14 минутах. Авторами голов стали полузащитник из Австралии Рогич и нападающий из Франции Эдуард.
Однако в середине тайма “Милан” усилиями Чалханоглу и Кастильехо выровняли положение — 2:2.
21-летний норвежец Хеуге вывел итальянцев вперед (50 мин), а Диас позволил хозяевам праздновать выигрыш с результатом 4:2.
В другой игре квартета Н “Лилль” нанес поражение “Спарте” из Праги — 2:1.
Стоит отметить, “Лилль” набрал 11 очков, “Милан” — 10, и оба клуба пробились в следующий этап.