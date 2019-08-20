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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121184 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150964 просмотра

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Глухой теннисист установил историческое мировое достижение

Глухой теннисист установил историческое мировое достижение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Южнокорейский теннисист Дак Хи Ли установил уникальное достижение в истории мирового тенниса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АТР.

Кореец стал первым в истории глухим игроком, который одержал победу в матче на уровне АТР-тура. Дак Хи Ли со счетом 7:6 (4), 6:1 обыграл 120 ракетку мира швейцарца Хенри Лааксонен в первом круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме.

“Люди смеялись надо мной из-за моего недугов, мне говорили, что мне не стоит играть. Однозначно, это было трудно, но друзья и семья помогли через все пройти. Я хотел всем показать, что смогу это сделать. Мой пример доказывает людям, у которых есть проблемы со слухом, не стоит разочаровываться, а нужно идти дальше. Если ты прикладываешь большие усилия, то сможешь достичь чего”, — отметил 21-летний спортсмен.

Уникальный рекорд отметил и бывший первый номер мирового рейтинга АТР британец Энди Маррей.

“Если бы я играл в наушниках, мне было бы невероятно трудно рассчитать скорость мяча, вращение. Слух очень важен для теннисиста, мы постоянно его используем. Отсутствие такой возможности — большой недостаток. Ли прилагает серьезные усилия, чтобы его компенсировать”, — отметил Маррей.

Примечательно, что в следующем круге соревнований в Уинстон-Сейлеме кореец противостоять 3-м сеяного, 41 ракетке мира поляку Хуберт Гуркачу.

Заметим, что пока Ли занимает 212 место в мировой табели о рангах. Самое высокое место спортсмена датировано 2017-м годом — 130.

Украинские Национальные Новости

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