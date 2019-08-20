Глухой теннисист установил историческое мировое достижение

Кореец стал первым в истории глухим игроком, который одержал победу в матче на уровне АТР-тура. Дак Хи Ли со счетом 7:6 (4), 6:1 обыграл 120 ракетку мира швейцарца Хенри Лааксонен в первом круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме.

“Люди смеялись надо мной из-за моего недугов, мне говорили, что мне не стоит играть. Однозначно, это было трудно, но друзья и семья помогли через все пройти. Я хотел всем показать, что смогу это сделать. Мой пример доказывает людям, у которых есть проблемы со слухом, не стоит разочаровываться, а нужно идти дальше. Если ты прикладываешь большие усилия, то сможешь достичь чего”, — отметил 21-летний спортсмен.

Уникальный рекорд отметил и бывший первый номер мирового рейтинга АТР британец Энди Маррей.

“Если бы я играл в наушниках, мне было бы невероятно трудно рассчитать скорость мяча, вращение. Слух очень важен для теннисиста, мы постоянно его используем. Отсутствие такой возможности — большой недостаток. Ли прилагает серьезные усилия, чтобы его компенсировать”, — отметил Маррей.

Примечательно, что в следующем круге соревнований в Уинстон-Сейлеме кореец противостоять 3-м сеяного, 41 ракетке мира поляку Хуберт Гуркачу.

Заметим, что пока Ли занимает 212 место в мировой табели о рангах. Самое высокое место спортсмена датировано 2017-м годом — 130.