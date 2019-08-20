Глухий тенісист встановив історичне світове досягнення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Південнокорейський тенісист Дак Хі Лі встановив унікальне досягнення в історії світового тенісу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АТР.
Кореєць став першим в історії глухим гравцем, який здобув перемогу в матчі на рівні АТР-Туру. Дак Хі Лі з рахунком 7:6 (4), 6:1 обіграв 120 ракетку світу швейцарця Хенрі Лааксонена в першому колі турніру АТР-250 в Вінстон-Сейлемі.
“Люди сміялися наді мною через мій недуг, мені говорили, що мені не варто грати. Однозначно, це було важко, але друзі і сім’я допомогли через все пройти. Я хотів всім показати, що зможу це зробити. Мій приклад доводить людям, у яких є проблеми зі слухом, що не варто розчаровуватися, а потрібно йти далі. Якщо ти прикладаєш великі зусилля, то зможеш досягти будь-чого”, — відзначив 21-річний спортсмен.
Унікальний рекорд відзначив і колишній перший номер світового рейтингу АТР британець Енді Маррей.
“Якби я грав в навушниках, мені було б неймовірно важко розрахувати швидкість м’яча, обертання. Слух дуже важливий для тенісиста, ми постійно його використовуємо. Відсутність такої можливості — великий недолік. Лі докладає серйозних зусиль, щоб його компенсувати”, — наголосив Маррей.
Примітно, що у наступному колі змагань в Вінстон-Сейлемі кореєць протистоятиме 3-му сіяному, 41 ракетці світу поляку Хуберту Гуркачу.
Зауважимо, що наразі Лі займає 212 місце в світовому табелі про ранги. Найвище місце спортсмена датоване 2017-м роком — 130.