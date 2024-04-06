Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

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Женская сборная Украины по футболу победила Косово со счетом 2:0 в первом туре отбора на чемпионат Европы 2025 года, голы забили Анна Петрик и Тамила Химич.
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В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов
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Военно-воздушные Силы Украины предупреждают о потенциальных ракетных атаках на севере, юге и востоке страны.
Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек
рф продолжает терроризировать Харьковскую область. Следовательно, в Харькове из-за ударов вражеских БпЛА 2 человека погибли и 8 получили ранения, а в Малой Даниловке повреждено частное домовладение.
DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского
По сообщениям, Силы обороны восстановили позиции возле Старомайорского, но оккупанты продвинулись ближе Уманского.