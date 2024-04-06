Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

Главный Омбудсман Турции планирует посетить украинских пленных в рф. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Главный Омбудсман Турции Шереф Малкоч выразил намерение посетить украинских пленных, находящихся в рф.

Эта инициатива возникла по запросу Украины, которая уже ранее пригласила его посетить российских военнопленных в Украине и встретиться с семьями украинских защитников и гражданских.

Главный Омбудсман Турции планирует приехать к украинским пленным в рф, чтобы понять условия их содержания. Также в планах проработать вопрос передачи вещей и писем для военнопленных.

Это чрезвычайно важно для Украины и мы будем ожидать результат - заявил Дмитрий Лубинец.

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