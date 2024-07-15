Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 26 минут назад • 4931 просмотра

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