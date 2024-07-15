Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение направить рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ для проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, сообщили в Генштабе.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение направить рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ для проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, сообщили в понедельник в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины.
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