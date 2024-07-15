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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте за сутки 114 боев, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 114 боев, больше всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 05:49  •  17143 просмотра

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За минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений, при этом больше всего - на Покровском направлении.

На фронте за минувшие сутки произошло 114 боев, больше всего - на Покровском направлении. Силы обороны поразили вражеские ПВО и РЭБ, другую технику и оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 15 июля, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), задействовал для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении в целом произошло десять боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 штурмовых действий вблизи Спирного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времовском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды бил КАБами в район Большой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий захватчики не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время, наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - указали в Генштабе.

Еще плюс 1200 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага15 июля 2024, 04:27 • 22460 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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