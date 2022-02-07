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Главы МИД Украины и Германии обсудили вопросы поставок оружия: “нашли и точки соприкосновения”

Киев • УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Германии Анналена Бербок обсудили вопросы поставки в Украину обоонного вооружения и “нашли и точки соприкосновения, и проект решения”. Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Что касается вопроса оружия, то да, конечно, мы об этом говорили. Как мы могли об этом не говорить. Но, очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично: мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины, конкретно в этой сфере, в сфере обороны и безопасности”, — сказал министр.

" Это был откровенный разговор, у нас действительно здесь позиции отличные. Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том чтобы искать точки соприкосновения и решения. И я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шаг немецкого правительства", - добавил он.

Контекст

Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

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