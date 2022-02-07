Глави МЗС України та Німеччини обговорили питання постачання зброї: “знайшли і точки дотику”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок обговорили питання постачання до України обоонного озброєння та “знайшли і точки дотику, і проект рішення”. Про це Кулеба заявив під час пресконференції за підсумками переговорів, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Що стосується питання зброї, то так, звичайно, ми про це говорили. Як ми могли про це не говорити. Але, дуже важливо що сьогодні ми, скажу дипломатично: ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те що Німеччина може зробити і те що вона має намір зробити для підтримки України, конкретно в цій сфері, у сфері оборони та безпеки”, — сказав міністр.
“Це була відверта розмова, у нас дійсно тут позиції відмінні. Але наша задача з Анналеною полягає не в тому, щоб сваритися, а в тому щоб шукати точки дотику і рішення. І я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проект рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду”, — додав він.
Контекст
Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.
Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.