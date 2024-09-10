Главы МИД Украины и Нидерландов договорились усилить сотрудничество

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом, договорились удвоить совместные усилия, передает УНН со ссылкой на МИД.

«Нидерланды демонстрируют сильное лидерство, поддерживая Украину во многих сферах, от военной помощи для противостояния российской агрессии до продвижения нашего пути к вступлению в ЕС.

Я поблагодарил за это моего нидерландского коллегу Каспара Вельдкампа во время нашего сегодняшнего телефонного разговора. Мы договорились удвоить наши совместные усилия», - отметил глава МИД Украины.

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