Глави МЗС України та Нідерландів домовились посилити співпрацю
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Нідерландів провели телефонну розмову. Вони домовились подвоїти спільні зусилля у військовій допомозі та підтримці євроінтеграції України.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, домовились подвоїти спільні зусилля, передає УНН із посиланням на МЗС.
"Нідерланди демонструють сильне лідерство, підтримуючи Україну в багатьох сферах, від військової допомоги для протистояння російській агресії до просування нашого шляху до вступу в ЄС.
Я подякував за це моєму нідерландському колезі Каспару Вельдкампу під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови. Ми домовились подвоїти наші спільні зусилля", – зазначив глава МЗС України.
Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову10.09.24, 19:13 • 17695 переглядiв