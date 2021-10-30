Глава ВОЗ заявил, что появление на Земле нового опасного вируса является "несомненным"

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“Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам дает, и подготовиться к следующей”, — отметил председатель ВОЗ. “Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать”, — подчеркнул он.

Подробности

По словам Гебрейесуса, “угрозы высокого уровня” требуют “политического участия на высоком уровне” для борьбы с ними. В связи с этим он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения относительно подготовки к пандемиям и реагирования на них. Решение по этому поводу планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Дополнение

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинировано 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет всего 6%.

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В то же время, как отметил гендиректор, “хотя вакцины спасают жизнь, они не останавливают передачу” инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры по здравоохранению и социальной сфере, “в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами”, резюмировал он.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным ВОЗ на 29 октября, в мире за время пандемии зарегистрировано 245 373 039 случаев заражения коронавирусом, умер 4 979 421 человек. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (45 445 663), Индии (34 246 157) и Бразилии (21 766 168). По количеству летальных исходов первую строчку занимают США (736 801), далее следуют Бразилия (606 679) и Индия (457 191).