Глава ВООЗ заявив, що поява на Землі нового небезпечного вірусу є "безсумнівною"

Цитата

“Навіть якщо ми покладемо кінець цій пандемії, ми повинні винести уроки, які вона нам дає, і підготуватися до наступної”, — зазначив голова ВООЗ. “Безсумнівним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з’явиться ще один вірус, який ми просто не зможемо стримати”, — наголосив він.

Деталі

За словами Гебрейєсуса, “загрози високого рівня” вимагають “політичної участі на високому рівні” для боротьби з ними. У зв’язку з цим він закликав Групу двадцяти підтримати укладання юридично зобов’язуючої міжнародної угоди щодо підготовки до пандемій та реагування на них. Рішення щодо цього планується ухвалити на спеціальній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, наміченої на листопад.

Доповнення

Глава ВООЗ звернув увагу на відсутність у світі рівності у доступі до вакцин. Він нагадав, що зараз від коронавірусу повністю вакциновано 36% жителів планети, проте в Африці цей показник становить лише 6%.

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Водночас, як наголосив гендиректор, “хоча вакцини рятують життя, вони не зупиняють передачу” інфекції. Тому кожна країна має використовувати всі інструменти, включаючи розроблені заходи у охороні здоров’я та соціальній сфері, “у поєднанні з тестуванням, лікуванням та вакцинами”, резюмував він.

Ситуація з COVID-19 у світі

За даними ВООЗ на 29 жовтня, у світі за час пандемії зареєстровано 245 373 039 випадків зараження коронавірусом, померла 4 979 421 особа. Найбільше випадків інфікування зафіксовано у США (45 445 663), Індії (34 246 157) та Бразилії (21 766 168). За кількістю летальних наслідків перший рядок займають США (736 801), далі йдуть Бразилія (606 679) та Індія (457 191).