Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой

Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что партнеры на сегодняшней встрече сосредоточатся на вопросе усиления противовоздушной обороны Украины, в которой нуждается Украина наряду с ракетами-перехватчиками, артиллерией и бронетехникой, пишет УНН.

Особое внимание мы сегодня уделим усилению противовоздушной обороны Украины. Украине крайне необходимо больше систем противовоздушной обороны, и ей срочно нужно больше перехватчиков - сказал Остин.

По его словам, это будет "огромная часть" на сегодняшнем заседании.

Украине также нужно больше артиллерии и бронетехники, чтобы защитить своих граждан и вернуть украденную территорию. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь им - отметил глава Пентагона.

Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона