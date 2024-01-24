Глава МИД Молдовы Попеску подал в отставку

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Point.

Мне нужен перерыв. Я буду продолжать содействовать усилиям правящей команды по вступлению Республики Молдова в Европейский союз, - заявил Попеску, говоря о мотивах принятого решения.

Детали

Накануне в СМИ появилась информация, что МИД может возглавить вице-спикер парламента Михай Попшой, который также находится в парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Ранее в администрации президента Молдовы Майи Санду отрицали увольнение Попеску с этой должности, называя эту информацию "слухами".

Справочно

Попеску возглавил МИД в августе 2021 года в кабинете министров под руководством Натальи Гаврилицы.

Во время его мандата Молдова получила статус страны кандидата на вступление в ЕС и открыла переговоры о вступлении.

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ