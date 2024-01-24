Глава МЗС Молдови Попеску подав у відставку

Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку. Про це він заявив під час пресконференції, пише УНН з посиланням на Point.

Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського союзу, - заявив Попеску, говорячи про мотиви прийнятого рішення.

Деталі

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС може очолити віцеспікер парламенту Міхай Попшой, який також перебуває у парламентській комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Раніше в адміністрації президентки Молдови Маї Санду заперечували звільнення Попеску з цієї посади, називаючи цю інформацію "чутками".

Довідково

Попеску очолив МЗС у серпні 2021 року в кабінеті міністрів під керівництвом Наталії Гаврилиці.

Під час його мандату Молдова отримала статус країни кандидата на вступ до ЄС та відкрила переговори щодо вступу.

До кінця 2024 року Молдова вийде з усіх угод, підписаних у рамках СНД