Глава МЗС Молдови Попеску подав у відставку
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску оголосив про свою відставку, заявивши, що йому потрібна перерва, але він продовжить допомагати Молдові в інтеграції до ЄС. Подейкують, що його посаду може зайняти віце-спікер парламенту Міхай Попсой.
Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку. Про це він заявив під час пресконференції, пише УНН з посиланням на Point.
Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського союзу,
Деталі
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС може очолити віцеспікер парламенту Міхай Попшой, який також перебуває у парламентській комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції.
Раніше в адміністрації президентки Молдови Маї Санду заперечували звільнення Попеску з цієї посади, називаючи цю інформацію "чутками".
Довідково
Попеску очолив МЗС у серпні 2021 року в кабінеті міністрів під керівництвом Наталії Гаврилиці.
Під час його мандату Молдова отримала статус країни кандидата на вступ до ЄС та відкрила переговори щодо вступу.
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