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Ветка, упавшая с дерева, повредила 7 автомобилей в Одессе

Ветка, упавшая с дерева, повредила 7 автомобилей в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Упавшая ветка тополя повредила 7 припаркованных автомобилей во дворе на Фонтанской дороге в Одессе. Инцидент произошел ночью, пишут очевидцы в соцсетях.

Детали

В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые зафиксировали повреждения автомобилей.

Сейчас владельцы автомобилей выясняют, какое коммунальное подразделение отвечало за обслуживание дерева. Люди намерены предъявить коммунальщикам претензии, чтобы тем оплатили ремонт авто или выплатили денежную компенсацию.

Украинские Национальные Новости

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