Гілка, що впала з дерева, пошкодила 7 автомобілів в Одесі

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У результаті події ніхто не постраждав. На місці події працювали співробітники поліції, які зафіксували пошкодження автомобілів.

Зараз власники автомобілів з’ясовують, який комунальний підрозділ відповідав за обслуговування дерева. Люди мають намір пред’явити комунальникам претензії, щоб тим оплатили ремонт авто або виплатили грошову компенсацію.