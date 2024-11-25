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GGBET стал титульным спонсором ФК "Заря" (Луганск)

GGBET стал титульным спонсором ФК "Заря" (Луганск)

Киев  •  УНН

 • 2472 просмотра

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GGBET стал титульным спонсором ФК "Заря" (Луганск).

GGBET стал титульным спонсором ФК "Заря" (Луганск). Лицензионный букмекер продолжает поддерживать украинские футбольные клубы и развитие украинского спорта. Сотрудничество с "Зарей" будет включать как спонсорскую помощь в действующем сезоне УПЛ, так и обновление медийных платформ команды, совместные диджитал-проекты и создание разнообразного контента и спецпредложений для болельщиков. 

"Мы продолжаем держать свою линию и делать все возможное, чтобы украинские команды могли почувствовать поддержку бизнеса и сфокусироваться на новых достижениях, - отметил CEO GGBET UA Сергей Мищенко- "Заря" Луганск за свою столетнюю историю претерпела немало испытаний. Вызовы, с которыми некоторые команды столкнулись во время полномасштабного вторжения, для "Зари", к сожалению, не новы. Несмотря на это, луганчане являются примером стойкости, верности своей позиции, ценностям и сторонникам, и в дальнейшем имеют жажду к изменениям и развитию. Будем рады пройти с "Зарей" этот путь и предоставить все необходимые ресурсы"".

Генеральный директор ФК "Заря" Игорь Гузь прокомментировал, что это сотрудничество является важным для клуба и его болельщиков: "Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем несмотря на все обстоятельства. Благодарны GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы еще покажем силу луганского футбола".

Первая игра "Зари" при поддержке нового титульного спонсора состоится против "Полесья" (Житомир) 25 ноября. Начало встречи в 18:00, трансляция будет доступна на УПЛ ТВ. В соцсетях GGBET и клуба фаны смогут найти интересные активности к матчу. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
zhitomirЖитомир