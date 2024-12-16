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GGBET - официальный спонсор показа эпического реванша Усик-Фьюри на MEGOGO

GGBET - официальный спонсор показа эпического реванша Усик-Фьюри на MEGOGO

Киев  •  УНН

 • 5481 просмотра

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GGBET - официальный спонсор показа эпического реванша Усик-Фьюри на MEGOGO.

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится долгожданный бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ринге снова сойдутся украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO). Увидеть этот грандиозный бой можно будет только на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

«Это уже второе партнерство MEGOGO и GGBET в рамках таких масштабных боксерских событий, и оно обещает быть незабываемым. Этот поединок - не только о спорте, но и о стремлении к победе, характере, возможности заявить о нашей стране на глобальной арене», - отметил СЕО GGBET UA Сергей Мищенко.

Напомним, в первом бою Александр победил Тайсона по решению судей. Сейчас на кону самые престижные чемпионские титулы супертяжеловесов. Победитель получит пояса WBA, WBO,  IBO и WBC. Усик известен своим опытом, скоростью и выносливостью, тогда как Фьюри может похвастаться преимуществом в росте и весе.

Эксперты GGBET прогнозируют напряженную борьбу с преимуществом Александра:

- Победа Усика - 1,61;

- Триумф Фьюри - 2,73;

- Ничья - 17,5.

По оценкам аналитиков, бой, вероятно, продлится все 12 раундов (1,57), а наиболее ожидаемый результат - победа Усика по решению судей (2,5).

Поддержите украинского чемпиона вместе с GGBET! Трансляция будет доступна в разделе «Спорт» на MEGOGO или по этой ссылке. Держим линию бокса!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
oleksandr-usykАлександр Усик