Германия закупит новое вооружение на 20 млрд евро: речь идет и о Taurus

Министерство обороны Германии согласовало масштабную закупку новой техники для армии на сумму в 20 млрд евро. На эти средства планируют модернизацию ракет Taurus, закупку подводных лодок, систем Aegis и ракет для Patriot. Об этом пишет BILD, передает УНН.

BILD раскрыло некоторые статьи расходов:

- Модернизированные крылатые ракеты Taurus. Те ракеты, которые уже стоят на вооружении, будут отремонтированы. Например, им заменят уплотнительные кольца.

- Четыре новые подводные лодки 212CD, которые значительно больше модели 212A, а также четыре подводные лодки нового типа 212CD стоимостью почти в 5 млрд евро.

- Боевые системы Aegis для разрабатываемых фрегатов F127 - вклад в ПВО.

-Пять реактивных ракетно-артиллерийских систем Euro-Puls. Отмечается, что их аналог немецко-израильского производства уже несколько лет стоит на вооружении Израиля.

- 128 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot и зенитные управляемые ракеты ESSM.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что недавние комментарии новоизбранного президента США Дональда Трампа о войне в Украине подкрепили его собственный непоколебимый отказ поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.