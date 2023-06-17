Генштаб: Украинская авиация нанесла 9 ударов по позициям оккупантов и уничтожила один ЗРК

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Напомним

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.