Генштаб: Украинская авиация нанесла 9 ударов по позициям оккупантов и уничтожила один ЗРК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также уничтожила один ЗРК. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции.
Напомним
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.