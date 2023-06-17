Генштаб: Українська авіація завдала 9 ударів по позиціям окупантів та знищина один ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також знищила один ЗРК. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
Нагадаємо
Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.