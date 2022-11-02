Генштаб: россияне 150 раз обстреляли украинские позиции в районе 25 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что оккупационная российская армия 150 раз обстреляли украинские позиции в районе 25 населенных пунктов, информирует УНН.
Детали
Начались 252 сутки российского военного вторжения в Украину.
Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что герои Украины отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов Украины.