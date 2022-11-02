Генштаб: россияне 150 раз обстреляли украинские позиции в районе 25 населенных пунктов

Детали

Начались 252 сутки российского военного вторжения в Украину.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что герои Украины отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов Украины.