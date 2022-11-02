Генштаб: росіяни 150 разів обстріляли українські позиції в районі 25 населених пунктів

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Розпочалася 252 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки білорусь.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що герої України відбили атаки окупантів в районі 12 населених пунктів України.