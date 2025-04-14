Генштаб: почти половина боев на фронте - на двух направлениях

Почти половина из 67 боев на фронте с начала текущих суток произошла на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 14 апреля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 67 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Сегодня, как указано, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Студенок, Дмитровка, Бувалино, Новая Слобода, Порозок, Проходы, Сварково, Петрушовка, Толстодубово, Дорошовка, Волковка, Емадыкино, Белая Береза и Уцкое Сумской области; авиационные удары управляемыми бомбами российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Осоевка, Мазеновка, Краснополье, Миропольское, Проходы, Угроиды, Михайловское, Петрушовка, Рясное, Малая Рыбица и Степок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг нанес авиаудар по району Слатино.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надия, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григоровка. Одна из них еще продолжается.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Сиверском направлении. Силами обороны успешно отбита одна вражеская атака, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часового Яра и Андреевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении четыре боестолкновения завершены, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенных пунктов Константинополь и Разлив. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Зализничному.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степовое, Лобковое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении захватчики дважды пытались продвигаться к позициям украинских подразделений.

"На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, и совершил 246 артиллерийских обстрелов", - сказано в сводке.

На остальных направлениях - без особых изменений.

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