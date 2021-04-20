Генштаб: оккупанты сбрасывают запрещенные мины ПОМ-2 в жилых районах и у КПВВ

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"В последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2. При этом в качестве средств доставки наемники чаще всего используют БПЛА и специально переоснащенные гранаты ПГ-7, тем самым подвергая опасности не только военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также, что особенно цинично - местное население. С начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками мин ПОМ-2", - сообщили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, за короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай. "При этом первый 13 апреля этого года в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры - КПВВ "Майорск", а второй - в населенном пункте Зайцево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 апреля в ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет. "К счастью, на этот раз обошлось без жертв", - добавили в Генштабе.

Военнослужащим горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, что несет особую опасность для местного населения.

"Для того, чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемникам поставляются из рф, боевики затирают маркировку, где указан номер партии изготовления, завод и дата изготовления боеприпаса", - отметили в Генштабе.

Другие вражеские нарушения

Украинская сторона СЦКК информирует, что 17 апреля оккупанты провели также обстрел жилого сектора Зайцево с запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм. Мины попали по улице Журавского, 23 и 24, в результате чего был поврежден забор частного хозяйства.

Реакция украинской стороны

"Все указанные преступления пророссийских наемников были верифицированы Украинской стороной СЦКК. Результаты верификации будут служить бесспорными доказательствами преступлений рф на Украинской земле", - отметили в Генштабе.

"Указанные случаи свидетельствуют о намерениях российской федерации и в дальнейшем обострять ситуацию с безопасностью на территории Украины, используя своих наемников, и является ярким примером пренебрежения мирными инициативами правительства Украины. О фактах указанных нарушений со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - подытожили в Генштабе.