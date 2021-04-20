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Генштаб: окупанти скидають заборонені міни ПОМ-2 у житлових районах і біля КПВВ

Генштаб: окупанти скидають заборонені міни ПОМ-2 у житлових районах і біля КПВВ

Київ • УНН

 • 76120 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Останнім часом окупанти на Донбасі все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. З початку року зафіксовано вже 8 таких ворожих порушень, при чому два останніх випадки - поблизу КПВВ “Майорськ" та у населеному пункті Зайцеве. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. При цьому в якості засобів доставки найманці частіше за все використовують БПЛА та спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних сил України, а також, що особливо цинічно – місцеве населення. З початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2", - повідомили у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, за короткий період часу з 13 по 19 квітня верифіковано вже другий подібний випадок. "При цьому перший 13 квітня цього року у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури - КПВВ “Майорськ”, а другий – у населеному пункті Зайцеве", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 19 квітня в нічний час російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни у житловому секторі, прекрасно розуміючи, що військових там немає. "На щастя, цього разу обійшлося без жертв", - додали у Генштабі.

Військовослужбовцям гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" вдалося вчасно виявити та знешкодити небезпечні міни ПОМ-2, особливість яких полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху. Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевого населення.

"Для того, щоб приховати, що смертельні боєприпаси найманцям поставляються з рф, бойовики затирають маркування, де вказано номер партії виготовлення, завод та дата виготовлення боєприпасу", - відзначили у Генштабі.

Інші ворожі порушення

Українська сторона СЦКК інформує, що 17 квітня окупанти здійснили також обстріл житлового сектору Зайцевого із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120 мм. Міни влучили по вулиці Журавського, 23 та 24, внаслідок чого було пошкоджено огорожу приватного господарства.

Реакція української сторони

"Всі зазначені злочини проросійських найманців були верифіковані Українською стороною СЦКК. Результати верифікації будуть слугувати беззаперечними доказами злочинів рф на Українській землі", - зауважили у Генштабі.

"Зазначені випадки свідчать про наміри російської федерації й надалі загострювати безпекову ситуацію на території України, використовуючи своїх найманців, та є яскравим прикладом нехтування мирних ініціатив уряду України. Про факти зазначених порушень з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ", - підсумували у Генштабі.

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