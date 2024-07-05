Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 84, оккупанты наращивают темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 84. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы в целом нанесли пять авиаударов - сбросили девять КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

В то же время, отражены два вражеских штурма вблизи Глубокого на Харьковском направлении. Без потерь позиций. Еще два боестолкновения там продолжаются.

На Купянском направлении противник два раза без успеха штурмовал наши позиции в районе Синьковки. Авиация оккупантов дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степной Новоселовки - суммарно выпущено два десятка НАРов. Кроме того, две управляемые авиабомбы взорвались возле Куриловки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. 11 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще шесть - продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Тернов - там произошло более трети от всех боевых столкновений.

Продолжает враг попытки поиска слабых мест в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спирного, Белогоровки и Выемки защитники украинской земли отбили шесть атак противника. Сейчас идет бой неподалеку Спирного. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашего войска вблизи Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Дважды били из вооружения армейской авиации по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Противник, при поддержке авиации, по два раза пытался продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Еще четыре атаки агрессор совершил вблизи Северного. Бои в трех локациях еще продолжаются. Всего на направлении захватчики нанесли пять авиаударов.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 29 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлово. Почти половину атак враг провел возле Новоалександровки и Новоселовки первой. Свои действия оккупанты поддерживали тремя авиаударами.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 штурмов противника, 12 боев - еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники отбили шесть атак оккупационной армии. Концентрирует усилия противник в сторону Красногоровки. Оккупанты бомбили КАБами районы Максимильяновки и Константиновки.

На Времовском направлении отражено три вражеских штурма в сторону Константиновки, и два - у Водяного. Противник сбросил девушек авиабомбы возле Елизаветовки.

На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор неподалеку Малой Токмачки. Кроме того, выпустили 32 неуправляемых авиаракеты в район Лугового.

"Нашей группировкой войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - добавили в Генштабе.

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий