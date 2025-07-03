Генштаб о ситуации на фронте: произошло 110 боевых столкновений, враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных и 51 авиационный удары, применив две ракеты и сбросив 79 управляемых бомб, совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник нанес 9 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 178 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах Волчанска и Амбарного. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка и Ольховатка.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязей, Зеленой Долины, Торского, Надежды, Серебрянки и в направлении Дроновки и Шандриголового. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три атаки противника вблизи Выемки и Федоровки.

Наши войска отбили одну атаку в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки. Бои не утихают до сих пор в трех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 69 и ранили 48 оккупантов на этом направлении, уничтожили четыре автомобиля, две самоходные станции радиоэлектронной борьбы "Гроза", два спутниковых терминала, семь мотоциклов и три беспилотных летательных аппарата. Кроме того, значительно повредили одну боевую бронированную машину, четыре мотоцикла и вражескую пушку.

На Новопавловском направлении захватчики совершили девять атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Вольное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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