Генштаб о ситуации на фронте: произошло 110 боевых столкновений, враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 60579 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
3 июля, 13:42 • 57892 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
3 июля, 12:41 • 58600 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 77077 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 98502 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 64555 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 63258 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 41197 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 29793 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 50197 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.3м/с
66%
752мм
Популярные новости
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности3 июля, 10:55 • 95691 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 113382 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 66941 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 52830 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 55265 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 48116 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 55499 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 53059 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 67169 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 113615 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 86253 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 67830 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 73950 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 79394 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 132849 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 110 боевых столкновений, враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе

Киев • УНН

 • 283 просмотра

За сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 69 оккупантов и уничтожена техника.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 110 боевых столкновений, враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных и 51 авиационный удары, применив две ракеты и сбросив 79 управляемых бомб, совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник нанес 9 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 178 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах Волчанска и Амбарного. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка и Ольховатка.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязей, Зеленой Долины, Торского, Надежды, Серебрянки и в направлении Дроновки и Шандриголового. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три атаки противника вблизи Выемки и Федоровки.

Наши войска отбили одну атаку в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки. Бои не утихают до сих пор в трех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 69 и ранили 48 оккупантов на этом направлении, уничтожили четыре автомобиля, две самоходные станции радиоэлектронной борьбы "Гроза", два спутниковых терминала, семь мотоциклов и три беспилотных летательных аппарата. Кроме того, значительно повредили одну боевую бронированную машину, четыре мотоцикла и вражескую пушку.

На Новопавловском направлении захватчики совершили девять атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Вольное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года01.07.25, 13:00 • 86901 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9