Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак достигло 87, активнее всего враг действует на Покровском направлении

Сегодня количество вражеских атак на фронте уже достигло 87. Активно враг действует на Покровском направлении, где осуществлено 34 атаки, 24 из них - уже украинские военные уже отбили. На Торецком направлении зафиксировано 14 атак, под прицелом врага Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

Противник не прекращает создавать давление на наши войска и попытки продвигаться в глубину территории Украины. Силы обороны продолжают бороться с захватчиками, нанося ему значительные потери. За сегодня количество вражеских атак составляет 87. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети от всех атак - говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины. В частности от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Михайловское, Рясное, и Покровка. Также враг дважды бил из РСЗО по Славгороду.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В настоящее время в Волчанске продолжается два боевых столкновения.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении вражеские подразделения, при поддержке авиации, не прекращают атаковать в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже девять вражеских атак. Ситуация контролируется.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атакует вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного, оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону, сбросили на Серебрянку и Верхнекаменское семь авиационных бомб.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клещеевки. Также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами в район Григорьевки и по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Сегодня враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное. Наши защитники дают достойный отпор противнику, 13 боестолкновений уже завершено, продолжается бой. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке - одиннадцатью КАБами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 24 атаки противника, десять боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времовском направлении захватчики один раз безуспешно атаковали позиции украинских войск.

На Ореховском направлении подверглись ударам КАБами Новояковлевка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково. При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, безуспешно.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки.

Генштаб: 154 бойових зіткнень за добу, найактивніші бої на Покровському напрямку