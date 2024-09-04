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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: количество боев возросло до 107, сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: количество боев возросло до 107, сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:48  •  15386 просмотра

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На фронте зафиксировано 107 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях, где враг совершил 63 атаки на позиции украинских войск.

Количество боевых столкновений на фронте уже возросло до 107. Как указано в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях, передает УНН.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 107. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, сегодня оккупант наносил авиационные удары и вел артиллерийские обстрелы по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В настоящее время известно о 5 авиационных ударах с применением 11 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты такие как Сидоровка, Нововасильевка, Славгород, Поповка, Высокое, Покровка, Бояро-Лежачи, Заречье, Дмитровка, Михальчина Слобода и Чуйковка.

На Харьковском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение вблизи Волчанска, которое сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивано-Дарьевки оккупанты один раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска один раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нью-Йорка.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 31 штурм наших позиций. Продолжаются бои в восьми локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБы и неуправляемые авиационные ракеты.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 32 раза атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Константиновки.

В районе Роботино на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

На Приднепровском направлении отражено пять вражеских атак, противник успеха не имел, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою3 сентября 2024, 20:56 • 30930 просмотров

Антонина Туманова

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